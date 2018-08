Stacaravan door brand verwoest

RUURLO - In een stacaravan op camping De Bremstruik aan de Koskampweg in Ruurlo heeft woensdagochtend korte tijd een felle brand gewoed. Er raakte niemand gewond.

De brand werd kort voor 8.00 uur ontdekt door de buren. Zij alarmeerden de brandweer en probeerden met een tuinslang de brand te blussen. Ook bracht de buurman een grote gasfles in veiligheid.

De brandweer, die snel aanwezig was, kon niet voorkomen dat de stacaravan werd verwoest.



De brand gaf een flinke rookontwikkeling. Over de oorzaak is nog niets bekend.