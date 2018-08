Deel dit artikel:











Actieplan voor aanpak stalbranden De brand in Didam. Foto: Jordi Deckert

ARNHEM - De grote stalbrand in Didam dinsdag was de 29e van dit jaar. Daarbij kwamen ruim 98.000 dieren om het leven. Een stuurgroep kwam vorige maand met het actieplan 'Brandveilige veestallen 2018-2022' om het aantal stalbranden in Nederland terug te brengen. 'We werken er hard aan om het aantal naar beneden te krijgen.'

'Zo'n brand is een emotionele, heftige gebeurtenis voor de boer, zijn gezin en de dieren', aldus Alfred Jansen van LTO Nederland en voorzitter van de stuurgroep. Volgens hem is door milieuregels de brandveiligheid minder geworden: 'Kunststof in plaats van betonnen roosters, luchtwassers.' De belangrijkste oorzaken van de stalbranden zijn technische oorzaken (met name kortsluiting, oververhitting, zelfontbranding werktuigen), menselijk handelen (zoals klussen in de stal) en blikseminslag. Maatregelen tegen stalbranden Inmiddels is er een verplichte elektrakeuring. 'En er zijn voorlichtingsbijeenkomsten voor boeren, zodat ze bewust worden wat de risico's zijn', legt Jansen uit. Daarnaast stelt de stuurgroep de volgende maatregelen voor: • Elektromotoren voorzien van beveiliging tegen oververhitting

• Brand- en rookdetectiesysteem in technische ruimte

• Directe luchtafzuiging onder roosters in mestputten door afvoer (schuim) gevaarlijke gassen

• Aparte stalling voor (zelf ontbrandbare) voer- en werktuigen

• Bliksemafleider op het dak van de stal

• Bluswatervoorziening (indien nodig) op het bedrijf aanleggen 'We kunnen helaas niet alle branden voorkomen, maar we werken er hard aan om het aantal naar beneden te krijgen', besluit Jansen.