Dode in Nijmegen: natuurlijk overlijden Foto: Fernando Bot/Persbureau Heitink

NIJMEGEN - De persoon die zondag dood is gevonden in de Nijmeegse wijk Lindenholt is door natuurlijke oorzaak om het leven gekomen. Dat meldt de politie woensdag.

Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. Om die reden wil de politie niet ingaan op vragen over de identiteit van de overledene en of hij of zij de bewoner was van het pand waar het lichaam is aangetroffen. Dat zou zijn gevonden in een tuin in Leuvensbroek. Zie ook: Lichaam gevonden in wijk Lindenholt in Nijmegen