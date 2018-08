Deel dit artikel:











2500 varkens stierven in vlammenzee, oorzaak zullen we nooit weten Foto: Jordi Deckert

DIDAM - De oorzaak van de grote stalbrand in Didam van dinsdag is niet te achterhalen. Dat is de conclusie van de brandonderzoeker, zei woordvoerster Marijke van Dijk van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland woensdag. Bij de brand kwamen 2500 varkens om.

De brand was zo verwoestend dat niet duidelijk zal worden waardoor de stal vlam heeft gevat. Wel is brandstichting uitgesloten. Even voor 16.30 uur brak de brand uit. Zo'n twee uur later werd het sein 'brand meester' gegeven. De brandweer was nog uren bezig met nablussen. Zie ook: 2500 varkens komen om bij grote stalbrand in Didam Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52