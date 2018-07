Deel dit artikel:











Dode familiedrama New York was docente ArtEZ in Arnhem Foto via NOS/ Kylen Button - Twitter

ARNHEM - De vrouw die dinsdag om het leven kwam in New York City werkte als docente op hogeschool ArtEZ in Arnhem. Volgens het AD woonde zij met haar zoontje in Deventer.

Een woordvoerster van ArtEZ beaamt dat het bericht van de tragedie ook de school heeft bereikt. Maar ze zegt er om privéredenen verder niet te veel op in te willen gaan, behalve dat het 'een enorme klap is'. Drie Nederlandse doden Bij een schietpartij kwamen drie mensen en de schutter om het leven. Volgens de New York Post gaat het om de Nederlandse vrouw, haar zesjarige zoontje, een andere vrouw die ook uit Nederland komt en de 39-jarige James Shields. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dinsdagavond dat de derde dode bij het schietincident ook een Nederlandse is, maar gaat verder niet op de identiteit van de persoon in. 'Ruzie om kind' Shields was getrouwd met de Nederlandse docente. Zij hadden een kind samen, de zesjarige jongen. Later hertrouwde hij met opnieuw een Nederlandse vrouw, vertelt Shields zelf in een bericht op een crowdfundingspagina. Volgens de New York Post was hij verwikkeld in een ruzie rond de voogdij over zijn kind, wat ertoe zou hebben geleid dat de Amerikaan de vrouwen, het kind en vervolgens zichzelf doodschoot. Ook de Amerikaanse nieuwszender ABC schreef een uitgebreid artikel over het drama.