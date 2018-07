Rafael van der Vaart en Estavana Polman willen terug naar Nederland: 'Arnhem is een topstad'

ARNHEM - Rafael van der Vaart en zijn vriendin Estavana Polman denken eraan om in of rondom Arnhem te gaan wonen.

Dat zegt de voetballer in een interview met Mokum Magazine. Nu wonen de clubloze Van der Vaart en zijn handballende vriendin nog in Denemarken, maar zij willen graag terug naar Nederland.

'Ik heb het altijd heel lekker gevonden om in het buitenland te wonen. Maar Nederland is natuurlijk wel mijn land en mijn vriendin Estavana wil graag terug, dus als handbalman volg ik haar graag, haha', zegt Van der Vaart.

Arnhem heeft dan de voorkeur, omdat de bekende handbalster Estavana Polman daar altijd gewoond heeft. 'Waarschijnlijk gaan we dan niet in Amsterdam wonen, maar in of rondom Arnhem. In het verleden kwam ik alleen in de buurt van het Gelredome om er drie punten op te halen, maar Arnhem is echt een topstad', aldus Van der Vaart in Mokum Magazine.