Deel dit artikel:











Blauwalg in vijver Neerbosch-Oost in Nijmegen Foto: ANP

NIJMEGEN - In de vijver aan de O.C. Huismanstraat in de wijk Neerbosch-Oost in Nijmegen zit blauwalg. Dat laat de gemeente Nijmegen weten op Twitter.

Een inspectie van het Waterschap Rivierenland stelde de gevaarlijke alg vast. Mensen en dieren moeten niet in de vijver gaan zwemmen, om klachten te voorkomen. De vijver in de wijk staat overigens niet bekend als plek waar mensen normaliter gaan zwemmen. Op de website van het waterschap is een overzicht te vinden van alle meldingen van blauwalg en botulisme in die regio. In alle gevallen gaat het om watertjes en vijvers die niet te boek staan als zwemwater. Voor meldingen daarover kijk je op zwemwater.nl. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52