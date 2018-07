Deel dit artikel:











Politie Nijmegen heeft vermiste man gevonden

NIJMEGEN - De politie in Nijmegen was dinsdag op zoek naar een man van middelbare leeftijd. Later die avond werd hij teruggevonden.

Op Twitter werd een Burgernet-melding verspreid met een signalement van de man en de vraag 112 te bellen wanneer iemand hem zag of meer wist over zijn vermissing. Waarom de politie met zoveel spoed naar de man zocht is niet bekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52