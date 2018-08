Deel dit artikel:











Zwakbegaafd stel uitgebuit, Nijmegenaar voor de rechter Foto: Pixabay

NIJMEGEN - Mishandeling, bedreiging en wiet halen en voor hem betalen. Jarenlang zou een 47-jarige Nijmegenaar een kwetsbaar Nijmeegs stel hebben uitgebuit. Het verstandelijk beperkte duo bood hem onderdak, maar de verdachte zou door zijn onberekenbare en agressieve gedrag de dienst hebben uitgemaakt in huis. De rechtbank in Arnhem boog zich woensdag over de zaak.

Ruim 10 jaar, van 2007 tot begin dit jaar, kon hij volgens justitie zijn gang gaan. De man deed zich voor als huisvriend, maar hij was regelmatig boos en intimiderend. Hij zou de slachtoffers hebben opgedragen hem onderdak te geven en zou de 56-jarige vrouw en de 55-jarige man boodschappen voor hem hebben laten doen en betalen. Het ging dan om bier, shag en zijn dagelijkse hoeveelheid wiet. Ook zouden de slachtoffers zijn was hebben moeten doen, voor hem koken en zijn hond uitlaten. Stel moest vuurwapen verbergen Daar bleef het niet bij. Er is een hele lijst met verdenkingen. Zo moest het stel volgens de officier van justitie ook een vuurwapen verbergen en moest de vrouw haar OV-kaart opwaarderen en aan hem afgeven. De Nijmegenaar zou het stel ook hebben geïsoleerd van hun vrienden en bekenden door hen de deur uit te jagen en te bepalen wie wel en niet welkom waren. De verdachte zit vast. Het is niet de eerste keer dat hij met justitie in aanraking komt. Zo moest hij tien jaar geleden voor de rechter verschijnen voor een poging tot doodslag. Dat ging om een vechtpartij bij een cafetaria, waarbij hij een wapen of nepwapen zou hebben laten zien. De 47-jarige Nijmegenaar wordt ook verdacht van het bedreigen van een plaatsgenoot. Hij zou in maart dit jaar met een slagersmes bij deze man voor de deur hebben gestaan. Bij de pro-formazitting van woensdag kwamen procedurele zaken aan bod. De verdachte ontkent, zegt zijn advocaat. De inhoudelijke behandeling van de zaak is 17 december. Zie ook: Wat is een pro-formazitting? Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52