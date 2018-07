'Auto's kwamen aanrijden op tijdstippen waarop normale mensen liggen te slapen'

De politie trof verdachte omstandigheden aan in het appartement, mogelijk is er een verband met drugs, zegt politiewoordvoerder Simen Klok. Een verslaggever van Omroep Gelderland zag hoe er na de brand deze dinsdag twee auto's werden afgesleept, waarvan één met een Frans kenteken.

Veel vragen, weinig antwoorden

Klok kan niets vertellen over die auto's; er wordt volop onderzoek gedaan om het beeld helder te krijgen van wat zich in en om de woning heeft afgespeeld. Twee mensen zijn overleden, een derde persoon ligt in het ziekenhuis en kon nog niet gehoord worden. Of de hoofdbewoner één van de dodelijk slachtoffers is, kan de woordvoerder eveneens nog niet zeggen.

Kijk hier naar een verslag, na de brand:

Buurtbewoners hebben zo hun ideeën over wat er in het appartement gebeurd is maandagavond. Volgens Hilda Jansen gonsde het al langer: verhalen over drugshandel in de woning.

'Normale mensen slapen dan'

Wie haar buurman was? Hilda wist het niet. Bij zijn woning was het vaak een komen en gaan van mensen die niet thuishoorden bij het appartementencomplex. 'Het is natuurlijk raar en opvallend wanneer verschillende auto's komen aanrijden op tijden wanneer normale mensen slapen. Die onrust die voelde je ook wel.' Ze verzucht: 'Wat doe je eraan, wat moet je ermee?'

Volgens de buurtbewoonster is wel melding gedaan bij de politie over de situatie en werd er onderling over gesproken. De laatste tijd zag zij vaker een politieauto een extra rondje rijden in de wijk. 'Maar er is aan mij verder nooit iets gevraagd van hoe of wat.'

Hilda vervolgt: 'Er is ook melding gedaan van dreigbrieven, die aan deze persoon waren gericht. Die hebben beneden in de galerij gehangen en daar is politie bij geweest.'

'Dacht dat hij vriendin sloeg'

Jenny Hendrix woont ook in het gebouw waar de brand woedde. Zij zag het vanuit haar appartement allemaal gebeuren; hoe één van de slachtoffers gewond uit het gebouw sprintte en uiteindelijk een sloot indook, ter verkoeling.

De sloot waarin één van de slachtoffers verkoeling zocht, na de explosie. Foto: Omroep Gelderland

'Ik zat achter mijn computer toen ik een klap en glasgerinkel hoorde. Ik dacht dat hij (de hoofdbewoner, red.) zijn vriendin aan het slaan was, want dat gebeurde wel vaker. Dan werd er met van alles gegooid.' Vanwege die overlast pakte volgens haar een buurvrouw van de man eerder haar biezen.

Maar het was dit keer geen 'gewone' overlast. Bij de explosie maandagavond brandde de woning grotendeels uit. Van jongelui uit de buurt ving Jenny nadien op dat zij daarom 'een nieuw wietadres moeten zoeken'. 'Ik hoor dat hij dealt, dingen verkoopt, weet ik het wat', vertelt ze.

Geen gas

Zeker weten doet Jenny het allemaal niet. Wat Jenny wél weet, is dat de explosie niets met een gaslek te maken kan hebben. Want de woningen in de Schuytgraaf zijn niet aangesloten op het gasnetwerk.

Jenny kijkt uit het raam van haar woning. Linksboven de schade na de explosie. Foto: Omroep Gelderland

Erg geschrokken van de situatie is Jenny niet. 'Je staat nergens meer van te kijken, er gebeuren tegenwoordig overal dingen. Nu toevallig boven mij.' Bovendien heeft de Arnhemse wel meer meegemaakt, zegt ze schouderophalend. 'Ik ga hier gewoon verder met leven. En ik hoop dat in de woning een fatsoenlijk iemand komt, die minder overlast geeft.'

