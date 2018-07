Europees kampioene Vetter rekent nog niet op medaille bij EK

'Ja, natuurlijk ben ik Europees kampioen geworden in Amsterdam twee jaar geleden. Toch is dit een ander EK. Dit wordt meer vergeleken met het WK, want toen deden er ook heel veel goede Europese dames mee. Ik weet zeker dat het moeilijker wordt dan in Amsterdam, maar ik ga mijn best doen.'

Door de wat sterkere concurrentie wil Vetter ook niet zeggen dat ze dit jaar tot de medaillekandidaten behoort. 'Nee, ik reken mezelf nog nergens bij.' Maar ze is toch Europees kampioen? 'Ja, maar zo zit ik in elkaar. Het is ook zelfbescherming.'

'Het begint te kriebelen'

Aan het humeur van de altijd lachende Vetter kan het in ieder geval niet liggen.

'Ik heb er zin in. Ik zag van de week een foto van het stadion in Berlijn en toen begon het toch te kriebelen. Ik begin ook fitter te raken en uitgeruster te worden. Soms ben ik in bed heel nerveus en soms denk ik ook: ik moet wel met dat EK bezig zijn. Het schiet dus alle kanten op. Maar het is goed om niet te zenuwachtig te zijn, want slapen is ook belangrijk nu.