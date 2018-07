LIVE: 2500 varkens omgekomen bij stalbrand Didam

Diverse blusvoertuigen bestreden het vuur. De brandweer haalde het bluswater onder meer uit open water in de directe nabijheid. Er werd ook een groot watertransport geregeld. De brand werd even voor 16.30 uur gemeld. Zo'n twee uur later werd het sein 'brand meester' gegeven.

Livestream (meer beelden en informatie onder de stream):

Beelden van de brand (de tekst loopt door onder de video:)

Een compilatie van beelden die bij ons binnenkwamen (de tekst loopt door onder de video):

NL-Alert verstuurd: sluit ramen en deuren

Er is een NL-Alert verstuurd voor bewoners van Didam en Nieuw-Dijk. Mensen werd aangeraden ramen en deuren te sluiten.

De tekst loopt door onder de afbeelding

'Mijn vrouw heeft last van tranende ogen'

Peter de Veer (60) woont met zijn vrouw aan de rand van Didam. 'We wonen binnen een kilometer van de brandende schuur. Mijn vrouw heeft last van tranende ogen', zei hij door de telefoon.

De Veer maakte zich zorgen: 'Zwarte vlokken dwarrelen hier door de lucht en komen in de tuin terecht. Het is hier niet te harden. Die troep stinkt ook. Onze ramen en deuren zijn potdicht.' Er is geen sprake van asbest, meldt de veiligheidsregio.

Brand leidt tot file

De brand leidde ook tot file op de A12, meldde Rijkswaterstaat. De N813 werd afgesloten.