Oud-Statenlid Anne Vermeer overleden

ARNHEM - In zijn woonplaats Arnhem is oud-politicus en bestuurder Anne Vermeer overleden. Hij was behalve lid van de Eerste en Tweede Kamer jarenlang bestuurder bij de provincie Gelderland. Vermeer was lid van de PvdA. Hij overleed op de leeftijd van 101 jaar.

Vermeer werd geboren in Tiel. Na de hbs en een hogeschoolstudie in Rotterdam werd hij leraar in Arnhem. Dat bleef hij tot 1956. In dat jaar ging hij de landelijke politiek in en werd Vermeer lid van de Tweede Kamer. Dat bleef hij tot 1963. Hij hield zich bezig met economische zaken.

In 1966 werd hij senator; Anne Vermeer zou dat bijna 21 jaar blijven. Van 1975 tot 1987 was hij fractievoorzitter voor de PvdA in de Senaat. Vermeer was voorts van 1954 tot 1976 lid van de Gelderse Provinciale Staten en van 1962 tot 1976 lid van de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Van 1976 tot 1982 was Vermeer burgemeester in Amersfoort, waarna hij met pensioen ging.