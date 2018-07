De Graafschap verliest van Aris Thessaloniki

MARIENVELDE - De Graafschap heeft dinsdagavond een oefenwedstrijd tegen het Griekse Aris Thessaloniki verloren. Op het terrein van VV Mariënveld gingen de Doetinchemmers met 1-0 onderuit.

De wedstrijd begon een kwartier later, omdat de tegenstander in de file stond die was ontstaan door een grote stalbrand in Didam.

De eerste kans was voor De Graafschap. In de vijfde minuut kreeg Stef Nijland de bal in de zestien voor zijn voeten, maar hij mikte naast. Na een kwartier was het aan de andere kant wel raak. De Argentijn Nicolás Colazo (gehuurd van Boca Juniors) scoorde uit een vrije trap die was breed gelegd. Doelman Agil Etemadi liet de bal los.

In de 31ste minuut stond Etemadi wel z'n mannetje. Hij keerde een strafschop van Thomas Nazlidis, die het vanaf elf meter mocht proberen na een overtreding van Frank Olijve.

Kansen op de gelijkmaker

Na de pauze was De Graafschap, dat zaterdag nog met 3-2 verloor van IJsselmeervogels, enkele keren dicht bij de gelijkmaker. Maar Fabian Serrarens, Jordy Thomassen en Javier Vet kregen de bal niet achter de doelman van Aris.

Opstelling De Graafschap: Etemadi; Abena, S. Nieuwpoort, Van de Pavert (63. Straalman), Tutuarima; Olijve (46. Van Mieghem), Nijland (63. Van den Hurk), Klaasen; Narsingh (63. Thomassen), Serrarens en El Jebli (75. Vet).

Nog één oefenduel en dan voor het echie

Vrijdag is het laatste oefenduel van De Graafschap. Om 18.30 wordt er bij VV Zelhem afgetrapt tegen Al-Jazira Club.

Het eredivisieseizoen voor promovendus De Graafschap begint volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.