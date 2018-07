Tweede wisent geboren op de Veluwe

RADIO KOOTWIJK - Op de Veluwe is onlangs een tweede wisentkalfje geboren. Vrijwilligers die de groep volgen ontdekten het kalf maandag. Twee jaar geleden werd een stierkalfje geboren, het eerste jong sinds in april van dat jaar wisenten op de Veluwe werden losgelaten.

De 'leidkoe' van de groep is de moeder van het nieuwe kalf. Met de geboorte van het jongste dier komt het aantal wisenten, Europese bizons, op de Veluwe op zes.

Nadat de eerste dieren op de Veluwe werden uitgezet stierf al na zes weken een stier. De viervoeter ging dood aan maagproblemen.

In juli vorig jaar werd een stier, vergezeld door een jonge koe, aan de drie wisenten toegevoegd. De nieuwelingen werden na hun komst direct opgenomen in het al aanwezige groepje. Het leefgebied van de Europese bizons is 400 hectare.

Ruim voldoende drinkwater

De wisenten verbleven de voorbije weken veelvuldig in schaduwrijk bos.

Gedurende het gehele jaar wordt de conditie van de dieren zorgvuldig gemonitord door beheerders en vrijwilligers. In de drinkpoelen is, ondanks de aanhoudende droogte, ruim voldoende drinkwater.

