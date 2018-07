Dader Nijmeegs scooterdrama vecht in kort geding celstraf aan

NIJMEGEN - De 27-jarige Nijmegenaar die veroordeeld is voor het Nijmeegs scooterdrama is het niet eens met justitie dat hij nog een celstraf van 3 jaar en 10 maanden moet uitzitten. De advocaat van de man betoogde dinsdag voor de rechtbank in Den Haag er een verkeerde berekening is gemaakt.

De Nijmegenaar zit sinds mei van dit jaar vast voor het doodrijden van een 50-jarige Arnhemmer in 2010. Hij werd bij toeval opgepakt in Limburg nadat hij een lantarenpaal omver had gereden. De man stond gesignaleerd omdat hij zich niet binnen de gestelde termijn had gemeld bij de gevangenis om alsnog zijn straf uit te zitten.

Langlopende zaak

De Nijmegenaar zat in 2010 met een andere man op een scooter toen zij op een zebrapad de 50-jarige Arnhemmer aanreden. Die overleefde het ongeluk niet. De twee verdachten wezen elkaar aan als bestuurder van de scooter. Omdat niet te bewijzen was wie er had gereden, sprak het hof in Arnhem de twee in 2012 vrij van het (mede)plegen van de dodelijke aanrijding. Het OM ging daartegen in cassatie, waarna de Hoge Raad de zaak terugverwees naar het hof in Den Bosch. Dat hof veroordeelde de twee voor het medeplegen van dood door schuld in het verkeer. Daartegen gingen ze in cassatie, maar in februari dit jaar bevestigde de Hoge Raad de straf.

Volgend jaar vrij

De Nijmegenaar moet dus nog zijn straf uitzitten, maar heeft een andere mening dan justitie over hoe lang dat nog moet zijn. Hij vindt dat hij volgend jaar september vrij moet komen, maar volgens justitie mag hij pas in mei 2020 vrij komen. Volgens de advocaat van de Nijmegenaar heeft justitie bij het bepalen van de duur van de celstraf onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de Nijmegenaar lang in voorarrest gezeten. Daarnaast, zegt zijn advocaat, heeft de man net als iedere gevangene er recht op om voorwaardelijk vrij te komen als hij tweederde van zijn celstraf heeft uitgezeten.

De rechtbank in Den Haag doet op 14 augustus uitspraak.

Zie ook: