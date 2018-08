Arnhemse oud-wethouder Gerrie Elfrink: 'Acht jaar lang hebben ze geprobeerd mij onderuit te halen, maar het is ze niet gelukt'

Elfrink is een veteraan in de turbulente Arnhemse politiek. Zestien jaar zit hij voor de SP in de gemeenteraad. De laatste acht jaar is hij één van de machtigste wethouders van de Gelderse hoofdstad. Tot de dramatische verkiezingsuitslag volgt. In de documentaire wordt Elfrink gevolgd van de maanden voor de verkiezingen tot hij zijn kamer leeg moet ruimen.

Roerige raadsperiode

Drie keer op rij won Elfrink als lijsttrekker de gemeenteraadsverkiezingen. In 2014 haalde de SP acht zetels in de raad, net als D66 dat uiteindelijk de grootste partij was bij die verkiezingen. Beide partijen zijn door hun zetelaantal belangrijk binnen de nieuwe coalitie. Samen met het CDA en GroenLinks wordt het eerste college gevormd.

Maar het gaat niet goed. GroenLinks stapt uit het college en ook de ChristenUnie die het stokje overneemt, vertrekt in juni 2017 uit de coalitie. Arnhem heeft dan inmiddels vier opgestapte wethouders, twee coalitiebreuken en een burgemeester die vertrekt in één raadsperiode.

Na het opstappen van de ChristenUnie verliest de coalitie de meerderheid in de raad. Al snel wordt geopperd om een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in Arnhem. Professor bestuurskunde Paul Frissen bestudeert een maand lang de Arnhemse verhoudingen en presenteert zijn bevindingen in oktober 2017.

Bokito-cultuur

In het rapport Patronen in de politiek en bij de presentatie wordt hard geoordeeld over het gedrag van wethouders Martijn Leisink van D66 en Gerrie Elfrink van de SP. Ook al worden beiden niet met naam genoemd, iedereen weet dat het om hen gaat.

Frissen omschrijft een cultuur van 'doorpakken en straatvechten' en 'het doel heiligt de middelen'. Hij zegt daarbij: 'Persoonlijk hou ik niet zo van een Bokito-cultuur.' Daarbij toont hij de zaal een grote foto van de zilverruggorilla die in 2007 ontsnapte uit zijn kooi in Diergaarde Blijdorp.

In de documentaire zegt Elfrink dat Frissen bewust dit beeld heeft gebruikt. 'Hij wist dat dit beeld hem heel veel aandacht zou opleveren.' Op de vraag of dat hem stoorde, antwoordt hij: 'Nee, die man moet ook boeken verkopen.'

Verslag van verlies

Politiek zwaar onder vuur kiest Elfrink ervoor om voor de vijfde keer als lijsttrekker voor de Arnhemse SP mee te doen aan de verkiezingen. Wat volgt is een verlies van acht naar drie zetels.

In de documentaire is een fragment te zien waarin Elfrink zijn collega wethouder Martijn Leisink bedankt tijdens die verkiezingsavond. 'Ik heb diep respect en bewondering voor je. Je mag met opgeheven hoofd door deze stad gaan.' Waarop Leisink reageert. 'Dat is volgens mij wederzijds.'

Hoewel er een dramatisch verlies van vijf zetels is, besluit Elfrink terug te keren als fractievoorzitter voor de SP in de gemeenteraad. 'Acht jaar lang hebben ze geprobeerd mij onderuit te halen, maar het is ze niet gelukt', vertelt hij tijdens het opruimen van zijn wethouderskamer.

