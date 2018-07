Marcouch 'geschrokken en bezorgd' na explosie Arnhem

ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft op Twitter zijn medeleven betuigd na de explosie die aan twee mannen het leven kostte. Hij is 'geschrokken en bezorgd'.

De explosie was maandagavond in een appartement aan de Daphnestraat, in de wijk Schuytgraaf. Er brak ook brand uit. De twee slachtoffers wisten het pand op eigen kracht te verlaten, maar liepen ernstige brandwonden op. Eén van hen werd bij de buren onder de douche gezet. De andere man was zelf de sloot in gerend. Ze zijn later in het ziekenhuis overleden.

Een derde man was weggelopen. Hij werd dinsdagmorgen door een voorbijganger aangetroffen op de Brabantweg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De tekst loopt door onder de tweet

De oorzaak van de brand en explosie wordt nog onderzocht. Mogelijk heeft het te maken met drugs. Volgens de politie zijn er sporen gevonden die daarop lijken.

Zie ook: Twee slachtoffers explosie Arnhem overleden