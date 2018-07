Eis: ouders moeten cel in voor mishandelen en verwaarlozen jongetje

WINTERSWIJK - Tegen de ouders van het jongetje dat vorig jaar verwaarloosd op een camping in Winterswijk werd aangetroffen, is dinsdag vijf jaar gevangenisstraf geëist.

Het toen 8-jarige jongetje werd door een ander gezin op 22 juli 2017 in alle vroegte gevonden toen hij hun koelkast leeg aan het eten was. Hij zag er erg mager uit.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) werd het jongetje meermaals in een kist opgesloten door zijn ouders, kreeg hij te weinig eten en drinken en werd hij geslagen en vastgebonden. Het OM stelt dat de ouders hun eigen fouten niet zien. Het zou dus in de toekomst weer kunnen gebeuren.

Verslaggeefster Lonneke Gerritsen was bij de zaak:

De advocaat van de ouders stelt dat de jongen slechts af en toe in een kist is afgesloten omdat hij onhandelbaar was. Hij zou diarree hebben gehad en zichzelf en zijn omgeving hebben bevuild.

Het Pieter Baan Centrum kon de geestesgesteldheid van de vader en moeder nauwelijks onderzoeken omdat ze amper wilden meewerken. In Duitsland zou uit eerdere onderzoeken blijken dat de vader een posttraumatische stressstoornis heeft.

Het ouderlijk gezag is overigens op last van de Kinderbescherming beëindigd.

