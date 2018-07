Linssen kan bij Vitesse Van den Brom en Peeters achterhalen

ARNHEM - Bryan Linssen is hard op weg om de topscorer van Vitesse te worden in Europese wedstrijden.

De aanvaller maakte afgelopen donderdag de belangrijke 2-2 tegen Viitorul. Het was zijn derde Europese doelpunt in dienst van Vitesse. Vorig seizoen scoorde hij zowel thuis als uit tegen Lazio Roma. Alleen John van den Brom en Bob Peeters scoorden vaker voor de Arnhemmers in Europees verband, beiden viermaal. Linssen staat met drie treffers gelijk met Matthew Amoah, Marco van Ginkel en Nikos Machlas.

Tim Matavz staat op twee doelpunten. De spits scoorde vorig seizoen thuis tegen Lazio en maakte tegen Viittorul de 2-1.