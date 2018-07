Bakker Berntsen: 'Politie kent de brooddieven'

DIDAM - De twee dieven die op een filmpje staan waarop is te zien dat ze brood stelen van een bakker uit Didam, zijn bekend bij de politie. Dat meldt bakker Paul Berntsen aan Omroep Gelderland.

'De politie is bij me geweest', zegt Berntsen. 'De politie kent ze.' Berntsen zette beelden van de brutale diefstal op zijn pagina op Facebook. 'Elke nacht wordt er gestolen. Ze hebben gewoon een tas bij zich om in te laden', zei hij eerder tegen mediapartner REGIO8.

Bekijk de beelden hier.

'Stop er laxeermiddel in'

Op Facebook tipt iemand de bakker brood met laxeermiddel te bakken. 'Dat eerst buiten zetten en als ze weg zijn 't andere brood buiten zetten. Ik denk dat je de nacht erop geen brooddieven hebt', zegt Anja Brinkhuis.

Jan van der Sluis weet wel een passende straf voor de dieven: 'De deegroller erover.'

