Gelderse medailleregen niet ondenkbaar op EK Atletiek

ARNHEM - In de selectie van het EK Atletiek, die vandaag op Papendal is gepresenteerd, zitten veel Gelderse medaillekandidaten. Het toernooi is van 6 tot en met 12 augustus.

Anouk Vetter verdedigt haar titel uit 2016 op de zevenkamp. De Arnhemse atlete lijkt nu ook kansrijk voor het podium, al heeft ze in de Belgische Nafi Thiam wel een ijzersterke rivale. Nadine Visser (foto onder) uit Arnhem is één van de topfavorieten op de 100 meter horden, maar is niet helemaal fit. Dafne Schippers uit Oosterbeek kent tot dusverre nog geen topjaar, maar geldt toch als een kanshebber op de 100 en vooral de 200 meter. Sifan Hassan uit Arnhem is de absolute topfavoriet voor goud op de 5000 meter en de Nijmeegse Susan Krumins kan op die afstand ook een medaille halen en is ook kansrijk op de 10.000 meter, waar ze de laatste jaren vaak de beste Europese atlete is in internationale wedstrijden. Adbi Nageeye uit Nijmegen geldt als een kanshebber op de marathon. Apeldoorner Eelco Sintnicolaas (foto onder) pakte acht jaar geleden al zilver op het EK en behoort sindsdien tot de wereldtop, maar greep vaak net naast de medailles. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52