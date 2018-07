Politie is pinpasdief op het spoor

EDE - De politie is een verdachte op het spoor die de bankrekening heeft geplunderd van een man in Ede. De gedupeerde raakte eind maart daardoor meer dan 5000 euro kwijt.

Het opsporingsprogramma Bureau GLD van Omroep Gelderland toonde vorige maand via televisie en internet beelden van verdachten. Het gaat om twee verschillende mannen. Een van hen is volgens de politie door kijkers herkend.

Na de diefstal van de pas werd door een onbekende man gepind bij een bank in Den Haag en in Rotterdam. Deze man is nog niet herkend. Wel een andere, die later dezelfde gestolen pas gebruikte bij een casino in het centrum van Den Haag.

Bureau GLD tijdens de zomer

Bureau GLD besteedt tijdens de zomer in samenwerking met de politie aandacht aan opsporingszaken via haar sociale media-kanalen. Vanaf woensdag 29 augustus is het opsporingsprogramma ook weer terug bij TV Gelderland om 17.20 uur.

Via sociale media wordt de hulp vanaf woensdag van de kijker gevraagd om uit te kijken naar een man die een overval probeert te plegen op een filiaal van Big Bazar in Apeldoorn. Ook is er aandacht voor de zoektocht naar een man die met een gestolen pinpas geld opneemt bij winkelcentrum Kronenburg in Arnhem.