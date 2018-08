Zwarte Cross eert overleden crosser (86)

LICHTENVOORDE - De Zwarte Cross eert op haar social media één van de oudste crossers die ooit over de baan van het festival hebben gereden. Mevrouw Meekes-Klein Gunnewiek, die afgelopen editie met de bejaardenboot van Careaz het crossfestijn aandeed, overleed afgelopen woensdag op 86-jarige leeftijd.

'Dank u wel, mevrouw Meekes-Klein Gunnewiek!', begint het bericht van de organisatie op Facebook. 'U werd 86 op de dag dat u met de andere bewoners van Woonzorgcentrum Careaz over de crossbaan mocht jagen op de Zwarte Cross. U gaf zelf aan dat u uw mooiste verjaardag ooit gevierd had: Ik bun deur duzenden mensen toegezongen met lang zal ze leven! U schreef ons zelfs een indrukwekkende dankbrief! We hadden nooit verwacht dat we zo letterlijk te maken zouden krijgen met ons thema Leven vóór de dood.'

Het bericht wordt aangevuld met een foto van Meekes-Klein Gunnewiek in actie op de Zwarte Cross en een foto van de bedankbrief.

'Tot volgend jaar!'

In de bedankbrief schrijft de vrouw dat niemand haar de herinnering zal afnemen en bedankt ze iedereen die ervoor heeft gezorgd dat de ervaring tot stand kon komen. 'Tot volgend jaar!', sluit ze haar brief af.

Onder het bericht van de Zwarte Cross wensen mensen de nabestaanden veel sterkte toe. Een gevoel dat de organisatie deelt: 'Wij willen via deze weg familie, vrienden en kennissen van condoleren met dit plotselinge verlies. Waren er maar meer mensen zo cool als Mevrouw Meekes-Klein Gunnewiek!'



