Prehistorische appels van 6000 jaar gevonden in Fruitregio Tiel

TIEL - De stempel van 'Fruitregio' die Tiel met zich meedraagt, blijkt niet voor niets te zijn. Ruim 6000 jaar geleden verwerkten Tielenaren namelijk al hun fruit. Dat blijkt uit een archeologische ontdekking waarbij appelhelften zijn gevonden uit de steentijd.

Bij het bedrijventerrein Medel vonden archeologen vorig jaar 6000 jaar oude appels. Nu zijn deze onderzoekers erin geslaagd het verhaal van het antieke fruit te achterhalen. Hoewel appels vaker worden gevonden bij opgravingen, zijn ze vrijwel nooit zo oud als deze.

De vondst van de appels biedt een kijkje in het leven van prehistorische Tielenaren. Appels werden destijds niet meteen opgegeten, maar ze werden bewaard voor later. Ze werden in twee helften gesneden en gedroogd, zodat ze beter geconserveerd konden worden. Dit konden de archeologen zien aan de gerimpelde schillen van de appelhelften. Daarnaast zijn ze verbrand, waardoor bepaald kan worden dat ze bij een kampvuur gedroogd zijn.

'Appels met peren vergelijken'

'Hoe leuk is het dat er in Tiel bewijs is gevonden dat ze 6000 jaar geleden al hun fruit verwerkten. Het is dé fruitregio van Nederland waar ook altijd een beroemde jamfabriek heeft gestaan. Blijkbaar wisten de voorouders van Flipje het al; voor goede appels moet je in Fruistad Tiel zijn', vertelt Nannie Roelen, woordvoerster van de gemeente TIel.

In Tiel is op hetzelfde bedrijventerrein eerder dit jaar een familiegraf van duizenden jaren geleden gevonden en er is een keer een Jupiterbeeld uit de Romeinse tijd opgegraven. Welke vondst het meest bijzonder is voor de regio TIel, dat durft Roelen niet te zeggen. 'Het is eigenlijk appels met peren vergelijken. Elke nieuwe vondst leert ons meer over het leven van vroeger. Een Jupiterbeeld uit de Romeinse tijd vertelt ons natuurlijk een heel ander verhaal dan appels uit de steentijd', besluit de woordvoerster.

