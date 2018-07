Deel dit artikel:











Mogelijk salmonella in vlees van Hoogvliet Foto: PIxabay

HEDEL - Supermarktketen Hoogvliet roept verschillende vleesproducten terug, omdat er salmonella in kan zitten. Hoogvliet heeft in Gelderland vestigingen in Hedel, Ede en Wageningen.

Mogelijk besmet vlees zijn hamburgers, gehakt en worsten. Als het vlees niet goed gaar is en besmet is met salmonella kun je er flink ziek van worden. Dat geldt vooral voor zieken, zwangeren, ouderen en jonge kinderen. Het gaat om vlees uit de eigen slagerij van Hoogvliet, te herkennen aan de code NL800EG op de verpakking. De producten zijn inmiddels uit de handel gehaald. Mensen die het vlees hebben gekocht wordt aangeraden het niet op te eten, maar het terug te brengen naar de supermarkt. U krijgt dan uw geld terug. Mocht u er toch van hebben gegeten en klachten krijgen, ga dan naar de huisarts. Welke producten van Hoogvliet kunnen gevaarlijk zijn? Het gaat om producten met drie houdbaarheidsdata: vandaag, morgen en overmorgen. Dit is de complete lijst zoals door Hoogvliet zelf naar buiten gebracht: Hoogvliet hamburger (5 stuks) - datum 31-07 en 01-08 en 02-08

Hoogvliet varkensbraadworst 2 stuks - datum 01-08

Hoogvliet varkensbraadworst 6 stuks - datum 01-08

Hoogvliet varkensbraadworst 3 stuks - datum 01-08 en 02-08

Hoogvliet verse worst (slinger) - datum 01-08 en 02-08

Hoogvliet varkenssaucijs 5 stuks - datum 01-08 en 02-08

Buitengewoon varkenssaucijs met spek - datum 01-08 en 02-08 Hoogvliet gemengd gehakt 300 gram - datum 01-08

Hoogvliet gemengd gehakt 500 gram - datum 01-08 en 02-08

Hoogvliet gemengd gehakt 1000 gram - datum 01-08

Hoogvliet mager varkensgehakt 300 gram - datum 01-08 en 02-08 Buitengewoon hamburger met spek en kaas - datum 31-07 en 01-08 Hoogvliet verse worst met spek 2 stuks - datum 01-08

Hoogvliet verse worst met spek 3 stuks - datum 01-08 en 02-08 Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52