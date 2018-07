Badmintonduo uitgeschakeld bij wereldkampioenschappen

ARNHEM - Badmintonners Jacco Arends en Selena Piek zijn in de tweede ronde van het gemengd dubbel uitgeschakeld op de WK in China.

Het Arnhemse koppel boog voor het als zevende geplaatste Maleisische duo Soon Huat Goh en Shevon Jemie Lai. Na ruim een half uur spelen was de stand 21-13 en 21-17 in het voordeel van de Maleisiërs

Arends en Piek wonnen in de eerste ronde nog overtuigend van het Amerikaanse duo Mathew Fogarty en Isabel Zhong.

Nog niet uitgespeeld

Piek komt dinsdag nog in actie in het vrouwendubbel met Cheryl Seinen. Samen veroverden zij eerder dit jaar nog brons op het Europees Kampioenschap.

Arends zit met Ruben Jille nog in het toernooi in het mannendubbel.