Het verlies van Dreijeroord

ARNHEM - In het kader van de aankomende septembermaand, zendt Omroep Gelderland de documentaire 'Het verlies van Dreijeroord' uit. Het verhaal over John Deweyert, die operatie Market Garden meemaakte vanuit Hotel Dreijeroord in Oosterbeek.

Als de Nederlandse emigrant John (Hans) Deweyert in Canada verneemt dat hotel Dreijeroord wordt gesloopt, spelen zijn oorlogsherinneringen weer op. Dit statige gebouw in Oosterbeek was in de oorlogsjaren zijn thuis geworden, toen zijn moeder trouwde met de hoteleigenaar. Hier vandaan maakte hij operatie Market Garden mee.



Vanuit kamer 16 zag hij de geallieerde parachutisten uit de lucht vallen. Hij ontmoette de mannen van de Schotse Divisie, die in hotel Dreijeroord kwartier maakten. En hij zat er in de kelders, toen er boven zijn hoofd gevochten werd. Nu de sloop dreigt voor het hotel, besluit John nog één bezoek aan Nederland te brengen om een pijnlijk hoofdstuk uit zijn verleden af te sluiten. De documentaire Het verlies van Dreijeroord wordt uitgezonden op maandag 27 augustus om 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald). Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52