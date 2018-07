Twee slachtoffers explosie Arnhem overleden

ARNHEM - Na de explosie en brand in een appartement aan de Daphnestraat, maandagavond in Arnhem, zijn twee mensen overleden in het ziekenhuis. Een derde slachtoffer ligt gewond in het ziekenhuis.

Deze derde man was weggelopen bij de brand, hij is vanochtend vroeg door een voorbijganger gevonden bij de Brabantsingel in Arnhem.

De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar er gaan steeds meer geruchten dat het om een drugspand gaat.

Onze verslaggever is op de plaats van het ongeluk:

Identiteit slachtoffers

Over de identiteit van de slachtoffers doet de politie op dit moment nog geen mededelingen.

Illustratie: politie Gelderland

De explosie was maandagavond even na 21.00 uur. Buurtbewoners ontfermden zich snel over de slachtoffers. Eén van de mensen werd bij buren onder de douche gezet. Een ander slachtoffer was zelf de sloot in gerend.

De slachtoffers hadden ernstige brandwonden en werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleden ze beiden.

Er is slachtofferhulp beschikbaar. Daarnaast komt er waarschijnlijk binnen een week een bijeenkomst voor de buurt over het gevoel van onveiligheid dat heerst. Daarbij is de burgemeester van Arnhem vermoedelijk ook aanwezig. De gemeente is nu aan het uitzoeken of er eerder sprake is geweest van overlast in het complex.

