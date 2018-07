Deel dit artikel:











Derde slachtoffer brand appartementencomplex gevonden Foto: Jean-Marc Regelink / Persbureau Heitink

ARNHEM - Er zijn maandagavond niet twee, maar drie mensen gewond geraakt bij een explosie in een appartementencomplex aan de Daphnestraat in Arnhem. De derde persoon werd in eerste instantie niet gezien, maar is inmiddels alsnog aangetroffen. Dat meldt de politie op Facebook.

Meer dan dat de man is aangetroffen wil de politie niet zeggen. Er komt later op de dag een verklaring. De oorzaak van de brand is dus nog onbekend, maar er gaan steeds meer geruchten dat het om een drugspand gaat. Er is later vandaag, rond 12 uur, een bijeenkomst voor bewoners van het complex. Zie ook: Zwaargewonden na explosie appartementencomplex Arnhem Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52