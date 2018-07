Vrouw van tasje beroofd door twee jongens op witte scooter

NIJMEGEN - De politie in Nijmegen zoekt getuigen van een tasjesroof die zondagavond plaats vond in het centrum van de stad.

Een vrouw fietste in de Eerste Oude Heselaan in Nijmegen toen er vanachter haar een witte scooter naderde met twee jongens erop. Bij het passeren greep de achterste jongen haar tas die in een mand voor op de fiets lag. Daarna gingen de twee er vandoor in de richting van het centrum of het station.

De tasjesroof vond plaats afgelopen zondagavond tussen 22.30 en 23:00 uur.

Omdat de roof heel snel ging, is er verder geen duidelijk signalement bekend over de berovers.