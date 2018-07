Waarschuwing voor blauwalg in Koning Willem-Alexander Park

ZALTBOMMEL - In het water rondom het Koning Willem-Alexander Park in Zaltbommel zit blauwalg. De gemeente Zaltbommel raadt iedereen af om contact te hebben met het open water.

Ze raadt bovendien iedereen af contact te hebben met water in speelvijvertjes. Het waterschap Rivierenland adviseert om ook honden niet op plaatsen te laten zwemmen waar blauwalg is vastgesteld. Ook het vissen raadt het waterschap af.

Volgens de gemeente kan wel veilig gespeeld worden met het water in de speeltuin. De handpompen in de speeltuin maken gebruik van grondwater.

Maatregelen

Water dat besmet is met blauwalg ziet er meestal blauw-groen uit. Drijvend aan het oppervlak vormt het een laag die op olie lijkt. Zwemmen in dit water kan leiden tot huidirritatie of maag/darmklachten.

De gemeente plaatst waarschuwingsborden bij de locatie.

Waterschap Rivierenland, verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in het rivierengebied, neemt de aanpak van blauwalg op zich. De verwachting is dat de blauwalg verdwijnt zodra het minder warm wordt. Op plekken waar blauwalg is geconstateerd, probeert het waterschap met extra watertoevoer de waterkwaliteit te verbeteren. Het advies is om goed te douchen als je in aanraking bent geweest met blauwalg.

Meer informatie over de waterkwaliteit van zwemwater is te vinden op zwemwater.nl

