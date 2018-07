Ooggetuige maakte beelden van explosie appartementencomplex Arnhem

Ooggetuige Wesley kwam aanlopen, samen met zijn kameraad die in het gebouw woont, toen ze plotseling rook zagen. 'We kwamen terug van de patatboer. Die was dicht.'

Hij vertelt: 'Opeens volgde een steekvlam en een ontploffing. Ja, dan is er commotie. We hoorden dat er een man uit het raam zou zijn gesprongen en in een sloot was gesprongen. Maar dat heb ik niet gezien.'

Hulpdiensten waren er snel, gaat Wesley verder. 'Wij zijn op gepaste afstand gebleven.'

De explosie vond rond 21.15 uur plaats op de bovenste verdieping van het appartementengebouw in de Arnhemse wijk Schuytgraaf. De twee gevonden slachtoffers gingen met spoed naar het ziekenhuis. Een derde slachtoffer was enige tijd spoorloos, maar is inmiddels gevonden.

Volgens de brandweer is de woning volledig uitgebrand.

