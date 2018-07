Winkel met Apple-producten doelwit ramkrakers

AMMERZODEN - Aan De Haar in Ammerzoden heeft in de nacht van maandag op dinsdag een ramkraak plaatsgevonden. De overvallers hadden het op een winkel met Apple-producten gemunt.

Met een Volkswagen Golf werd het rolluik en de toegangsdeur geramd. De schade aan de winkel is groot.

Wat er exact is buitgemaakt is niet bekend. De auto waarmee de ramkraak is gepleegd, is vermoedelijk gestolen. Na de kraak werd het pand afgezet met linten. De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd.

De ramkraak wordt nader onderzocht.