Deel dit artikel:











Brand verwoest grote loods in Ulft Foto: Martin Heitink

ULFT - In een loods aan de Industrieweg in Ulft heeft in de nacht van maandag op dinsdag een zeer grote brand gewoed. Vanwege de rookontwikkeling raadde de brandweer omwonenden aan ramen en deuren gesloten te houden. In het pand waren geen personen aanwezig.

De brand ontstond rond 02.30 uur. Kort na 05.30 uur meldde de brandweer dat de brand uit was. Het gaat om een bedrijfspand van 25 bij 60 meter. De brandweer was met vier blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op naastgelegen panden. Radiopresentator Hans van den Hoorn in gesprek met getuige Martin Heitink: (De tekst gaat verder onder audiofragment) In verband met de rookontwikkeling deed de brandweer een NL-Alert in de omgeving met het advies om ramen en en deuren te sluiten. Dat advies werd rond 05.30 uur weer ingetrokken. In het pand stonden heftrucks en gastanks. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52