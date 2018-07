Gelders Orkest-lid over branden Griekenland: 'Alles is weg'

ARNHEM - De Arnhemse musicus Aristotelis Potamianos is erg geschrokken van de bosbranden in Griekenland. Het huis van zijn ouders heeft de vlammenzee niet overleefd. Hij is daarom een inzamelingsactie begonnen om zijn ouders aan een tijdelijk huis te helpen.

Het Gelders orkest-lid was de dag voor de brand nog in het huis. 'Ik vertrok naar mijn schoonouders op Kos. Ik had nog een koffer in het huis staan, deze is helemaal in vlammen opgegaan', vertelt hij tegen Omroep Gelderland. Zijn ouders bleven wel in het huis in de regio Attica. Volgens Potamianos konden zijn hoogbejaarde ouders op eigen kracht het huis verlaten. 'Via binnen- en onverharde wegen zijn ze toch ontsnapt, daar ben ik ook erg blij om.'

Luister hier het hele gesprek met Aristotelis Potamianos terug.

Doneeractie en benefietconcert

De contrabassist is een doneeractie gestart om geld op te halen. 'Het gaat misschien wel een jaar duren voordat het huis is herbouwd. Ze zitten nu tijdelijk in een appartementje, maar ze moeten een goede tussenoplossing hebben. Daar wil ik dat het geld naartoe gaat.' Verder overweegt Potamianos nog een benefietconcert voor alle getroffenen in Griekenland. 'Heel veel orkestleden en dirigenten hebben al aangegeven mee te willen werken. We moeten alleen ook een locatie en logistiek betalen, dat moet ook belangeloos en dat is nog lastig.'

