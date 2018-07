Zwaargewonden na explosie appartementencomplex Arnhem

De explosie vond rond 21.15 uur plaats in een appartement op de bovenste (vierde) verdieping. Meerdere brandweerwagens en vijf ambulances zijn ingezet bij het incident in de wijk Schuytgraaf. Ook is een traumahelikopter met een mobiel medisch team ingevlogen om de gewonden te behandelen.

Twee slachtoffers konden het pand op eigen kracht verlaten, maar raakten wel zwaar gewond. Eén slachtoffer heeft verkoeling gezocht voor zijn brandwonden in een sloot en is daar door de hulpdiensten uitgehaald. Volgens een politiewoordvoerder werd het tweede slachtoffer 'elders in de omgeving aangetroffen.' Beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt de brandweer.

Hoe de explosie heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend. Het appartement is aangesloten op stadswarmte, een gasexplosie is daarom zo goed uit te sluiten. De brandweer laat weten dat de woning volledig is uitgebrand.

Buurtbewoners geschokt

Buurtbewoners hebben geschokt gereageerd op de explosie, vertellen ze tegen Omroep Gelderland. Een ooggetuige zegt: 'Ik zag een grote zwarte rookwolk. Toen kwamen er twee jongens naar buiten lopen, helemaal verbrand. De ene heb ik het water ingestuurd en de ander bij iemand onder de douche gezet.' Een andere getuige zegt: 'Ik dacht dat er ergens een auto naar binnen was gereden, want ik hoorde echt een doffe klap. Toen zag ik twee zombies naar buiten lopen.'

Ook burgemeester Marcouch is later op de avond polshoogte komen nemen bij het appartement.

De tekst gaat verder onder de video.

Klopjacht naar derde man

Een derde gewonde heeft de plaats van het incident verlaten. De politie heeft via Burgernet een oproep verspreid om in de buurt uit te kijken naar een blanke man van ongeveer 40 jaar oud. Hij is 1.80 meter lang, heeft een normaal postuur en draagt een grijzige spijkerbroek en grijs t-shirt. Mogelijk zit de man onder het bloed en de brandwonden.

De politie zoekt met zaklampen en speurhonden naar de derde persoon. Ook is de politiehelikopter ingezet om te assisteren. 'Vanwege de ernst van de verwondingen van de andere twee gaan we er vanuit dat de derde man ook echt dringend medische hulp nodig heeft. We doen er daarom alles aan om hem te vinden.' laat een politiewoordvoerder weten.