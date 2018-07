Meerdere gewonden na explosie appartementencomplex Arnhem

De explosie vond rond 21.15 uur plaats in een appartement op de bovenste (vierde) verdieping. Meerdere brandweerwagens en vijf ambulances zijn ingezet bij het incident in de wijk Schuytgraaf. Ook is een traumahelikopter met een mobiel medisch team nabij het appartementencomplex geland.

Twee slachtoffers konden het pand op eigen kracht verlaten, maar raakten wel gewond. Eén slachtoffer heeft verkoeling gezocht voor zijn brandwonden in een sloot. Beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt de brandweer.

Mogelijk heeft een derde gewonde de plaats van het incident verlaten. De politie heeft via Burgernet een oproep verspreid om in de buurt uit te kijken naar een blanke man van ongeveer 40 jaar oud. Hij is 1.80 meter land, heeft een normaal postuur en draagt een grijzige spijkerbroek en grijs t-shirt. Mogelijk zit de man onder het bloed en de brandwonden.

De politie zoekt met zaklampen en speurhonden in een nabijgelegen sloot, waar ze naar zoeken is niet bekend.