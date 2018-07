Vierdaagselopers waren dit jaar echte doorbijters

NIJMEGEN - Maar liefst 41.006 liepen de Vierdaagse dit jaar uit. Alleen in het jubileumjaar 2016 kwamen er meer mensen over de eindstreep, maar toen werden er ook eenmalig 3.000 extra startbewijzen verstrekt.

In jubileumjaar 2016 haalden 42.557 wandelaars de finish. Tijdens de warme editie van 2017 waren dat er 'slechts' 38.409.

Dit jaar kwamen nieuwe regels van kracht over de deelnemerslimieten. Dit jaar mochten er maximaal 47.000 mensen een startbewijs ophalen, maar er vallen altijd ongeveer 3.000 mensen af door ziekte en blessures. Dit jaar konden deelnemers die in eerste instantie uitgeloot waren zich opnieuw inschrijven. Daarom gingen er dit jaar 450 meer deelnemers van start dan in 2017 (44.480 dit jaar en 42.036 in 2017).

Aantal uitvallers viel mee

Dit jaar lijkt het aantal uitvallers mee te vallen. 3.474 mensen (7,8 procent) haalde de finish niet. Dat is aanzienlijk lager dan de afgelopen twee jaar: 8,6 in 2017 en 9,6 procent in 2016.

De meeste deelnemers kwamen uit Gelderland (11.665) en Noord-Brabant (7.350).