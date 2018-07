Duitser ramt auto en gaat ervandoor; aangehouden na dolle rit

KESTEREN - Een Duitser van 32 is maandagmorgen aangehouden na een achtervolging. Hij had op de Prins Willem-Alexanderbrug tussen Echteld en Beneden-Leeuwen met zijn zwarte SUV een bedrijfsbus geramd en was daarna doorgereden.

De aanrijding gebeurde rond 5.30 uur. De Duitser ging ervandoor toen de bestuurder van de bedrijfsbus hem onderaan de brug bij de verkeerslichten ter hoogte van Echteld wilde aanspreken. Hij reed langs twee auto's die voor hem stonden en reed van allebei de rechterbuitenspiegel eraf.

Slingerend over de snelweg en tegen het verkeer in

De bestuurder van de bedrijfsbus belde 112 en zette de achtervolging in. Hij hield intussen de politie op de hoogte waar ze reden. Diverse politiewagens rukten uit en namen op de A15 de achtervolging over. De Duitser slingerde met een gangetje van 90 kilometer per uur over de snelweg in de richting van Nijmegen.

Ter hoogte van de A325 nam hij de afrit en keerde vervolgens op de weg, waardoor hij enige tijd tegen het verkeer in reed. Automobilisten konden de spookrijder ternauwernood ontwijken, meldt de politie. De Duitser reed door de middenberm en ging verder over de A15 in de richting van Rotterdam.

Politieauto's beschadigd

Bij de afrit ter hoogte van Kesteren, toen hij probeerde te keren en weer tegen het verkeer in zou gaan te rijden, wist de politie hem tot stoppen te dwingen. Twee politiewagens liepen schade op.

De Duitser is aangehouden en moest mee naar het bureau. De politie zoekt nog de bestuurders van wie de buitenspiegels er zijn afgereden.