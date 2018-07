'Antieke Zevenaarse draaibank mag niet naar de schroot'

De van oorsprong Duitse machine kwam vlak na de oorlog naar Zevenaar. 'Volgens mij mede nog dankzij Marshall-hulp', zegt Jan Cremers, voormalig smid in Zevenaar.

Zijn vader en later ook Jan zelf, werkten bijna dag en nacht met de draaibank. 'Het was een unieke en moderne machine, zeker voor de regio.' Ze maakten assen, lagers, tandwielen en andere metalen producten voor allerlei bedrijven in Zevenaar zoals tabaksfabriek Turmac, en metaalbedrijf De Kinkelder. De draaibank is de laatste jaren niet meer gebruikt. 'Tegenwoordig wordt alles met nieuwe computergestuurde apparatuur gedaan. Het is bijna allemaal prefab', zegt Cremers.

Niet in een achterkamertje

Een paar jaar geleden heeft Cremers al aangeklopt bij het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem met de vraag of ze de antieke draaibank wilden hebben. Daar waren ze volgens Cremers best geïnteresseerd, maar hadden ze geen plek. 'Tja, het ding is 5 meter lang en weegt 5 ton. Die zet je niet zomaar ergens in een achterkamertje.'

Nu het pand waar de draaibank in staat binnenkort wordt gesloopt, begint de tijd te dringen. Daarom trok Cremers aan de bel bij amateurhistoricus Willen Franck en politicus Harry Staring. Beide heren zetten zich nu in om de antieke draaibank van de sloop te redden. 'Er zijn zoveel verhalen te vertellen over de geschiedenis van die machine, dat moet opgetekend worden en behouden blijven voor volgende generaties', vindt Franck.

Symbool voor de wederopbouw

Ze hopen uiteindelijk op een plekje in Hal 12 van het gemeentehuis. 'Daar zou het goed passen.' Historisch gezien was dat natuurlijk een industriële omgeving. Maar zo ver is het voorlopig nog niet. 'Eerst moeten we een tijdelijk onderkomen zien te vinden. Dus iedereen met een droge, grote ruimte en een stevige vloer, mag zich melden,' zegt Franck lachend.

Het gemeentebestuur is inmiddels ook benaderd en steunt het behoud van de antieke draaibank. 'Dit ding staat symbool voor de wederopbouw en de wederopkomst van de maakindustrie in Zevenaar en mag daarom niet verdwijnen.'