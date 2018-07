Seksplekken: ‘Ik kwam kotsend de bosjes uit'

Over dit onderzoek In een reeks artikelen vertelt journalist Maarten Dallinga over zijn maandenlange onderzoek naar mannenontmoetingsplekken – ook wel homo-ontmoetingsplekken genoemd. In dit artikel: wat doet seks op dit soort plekken met je? En wat gebeurt er als je omgeving erachter komt? Deze vragen worden ook (uitgebreider) beantwoord in aflevering 2 van onze podcastserie Anoniem Intiem, waarin Ben, Johan en Wessel hun verhaal vertellen. We raden aan om eerst te luisteren en dan pas het artikel te lezen. Luister via een podcastapp (zoals iTunes/Apple Podcasts, Stitcher of Player FM; zoek daar dan op ‘Anoniem Intiem’ en abonneer je gratis) of luister direct hier:

Kinderzitje

Je maakt een lange autorit en stopt even langs de snelweg, om een paar minuten uit te rusten en een krentenbol te eten. Verderop staat een gezinsauto waar een man uitstapt. Hij verdwijnt in de bosjes. Even later volgt een andere man, schichtig om zich heen kijkend – je bent op een seksplek voor mannen.

Gelderland telt zeker tien van deze mannenontmoetingsplekken; de meeste liggen op en rond de Biblebelt. ‘Ik ben weleens kotsend de bosjes uitgekomen omdat ik mij zo schuldig voelde’, vertelt Wessel (61) uit Ede. Hij is een van de drie (voormalig) bezoekers die uitgebreid aan het woord komen in de podcastserie Anoniem Intiem.

'Ik stond daar wel met een auto waarin een kinderzitje zat', zegt Wessel – nog altijd getrouwd met een vrouw en vader van twee kinderen. 'Maar dan ga je even rustig zitten... De misselijkheid verdwijnt, je rookt rustig een sigaret en gaat naar huis alsof er niets aan de hand is. Je leert wel smoesjes verzinnen.'



In aflevering 1 van Anoniem Intiem vertellen Ben, Johan en Wessel uitgebreid wat hen ertoe bracht om mannenontmoetingsplekken te gaan bezoeken:



'Gemaakt opgewekt'

Ook Ben (53), ex-bezoeker van mannenontmoetingsplekken, voelde zich dikwijls schuldig. 'Ik was altijd bang dat mijn vrouw erachter kwam. Ik deed altijd maar gemaakt opgewekt.' Tegelijkertijd kon hij zijn gedrag niet verborgen houden voor God, zegt Ben: 'Ik vroeg steeds maar weer om vergeving.'

Wessel bezoekt gemiddeld eens per week een mannenontmoetingsplaats, al zo'n 30 jaar. 'Hoe meer je ervan overtuigd raakt dat het leven met een vrouw niet klopt, hoe meer seks je wilt hebben met mannen', legt hij uit. Wessel vertelt dat het een soort verslaving is, 'zo van: oké, hier stop ik even, even kijken wat er gebeurt.'

Foto: Omroep Gelderland

Te verwachten

Net als met kroketten

De ervaringen van Wessel zijn herkenbaar voor Ben. 'Ik heb seks gehad met honderd mannen op deze plaatsen, misschien nog wel meer', vertelt hij. 'Ik kon absoluut niet meer zonder, ik ging er op een bepaald moment drie of vier keer per week naartoe.' Vervolgens zat hij op zondag met 'een hart vol wroeging en spijt' in de kerk. 'En dan gebeurde het dat ik op zondagmiddag daar gewoon wéér naartoe reed.'

Voor Johan (58) is het bezoeken van seksplekken naar eigen zeggen geen verslaving. Hij komt er al sinds zijn 25ste. Wel zijn bezoekjes soms 'een overbodige, zinloze ervaring', vertelt hij. 'Het is precies hetzelfde als: ik had die kroket niet moeten eten.' Maar punt is: het blijft trekken, seks op dit soort plekken, zegt Johan: 'Als het kriebelt, dan stop je er.'

Foto: Omroep Gelderland

Browsergeschiedenis

'Ik was totaal verbijsterd', vertelt Ben. Hij heeft het over het moment, zo'n acht jaar geleden, dat zijn toenmalige vrouw hem confronteerde. 'Mijn dochter had mijn browsergeschiedenis gezien.' Zo kwam zij erachter dat Ben online contact met mannen zocht. 'Toen kwam het balletje aan het rollen', zegt hij.

'Waarom ga je zo vaak weg?, wilde mijn ex-vrouw vervolgens weten.' Ben besloot niet het eerlijke antwoord te geven, maar wel spijt te betuigen voor het bezoeken van de websites. 'Ik dacht: daarmee is de kous af.'

Foto: Omroep Gelderland

Wanhopig

Vrij snel viel Ben weer terug in zijn oude ritme, waarna hij werd betrapt op een mannenontmoetingsplek. Hij kon niet langer ontkennen. 'Ik was totaal van de kaart', zegt Ben over die periode. Uiteindelijk werd hij het huis uitgestuurd en verloor hij zijn werk. Zijn kinderen waren ook geïnformeerd, vertelt hij. 'Alles waarop ik bouwde, wat mijn leven was, was ik gewoon kwijt.' Hij overwoog zelfs een einde aan zijn leven te maken: 'Zo wanhopig was ik, ja.'

Ook Wessel dacht meermaals: het hoeft voor mij niet meer. 'Ondanks dat ik ervan overtuigd ben dat ik mijn gezin niets te kort gedaan heb, heb ik vaak gedacht: ik doe mensen alleen maar verdriet.'

