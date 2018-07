Dienstwapens gestolen bij justitie in Zutphen

ZUTPHEN - Inbrekers hebben vuurwapens meegenomen bij een inbraak bij de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) in Zutphen. Dit onderdeel van justitie verzorgt onder meer het vervoer van gedetineerden.

De inbraak in het gebouw aan de Verlengde Ooyerhoekseweg was in de nacht van zondag op maandag. Hoeveel vuurwapens er zijn meegenomen, wil de politie niet zeggen. Naast vuurwapens zijn er ook andere spullen van de DV&O meegenomen, maar wat voor spullen dit zijn is niet bekend.

De recherche heeft sporenonderzoek gedaan rond het gebouw, onder meer met een drone. In het bijzonder worden mensen met een dashcam opgeroepen zich te melden als ze in de nacht van de inbraak door de buurt reden.

Volgens de politie was de inbraak tussen 23.00 en 03.00 uur.

De Dienst Vervoer en Ondersteuning is een landelijke dienst van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en verzorgt het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen. Vaak zijn te herkennen aan de rondrijdende busjes met donkere strepen en een logo van de Rijksoverheid erop. Medewerkers van de dienst dragen, net zoals politieagenten, een wapen.