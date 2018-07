Deel dit artikel:











'De Japanse duizendknoop is ons te slim af' Foto: Wikimedia Commons

WAGENINGEN - Het is een van de meest invasieve woekerplanten ter wereld. Als je hem wel eens in de tuin hebt gehad zul je weten dat de plant bijna onmogelijk weg te krijgen is. 'De Japanse duizendknoop wint het op dit moment van de mens', zegt wetenschapper Ben Schaap van de Wageningen University and Research (WUR).

De Japanse duizendknoop is overal in onze provincie. Tot groot verdriet van gemeenten, bedrijven en mensen met een tuin. Want hij wortelt zo diep en snel dat hij haast niet weg te krijgen is. En hij kan gevaarlijk zijn: de plant kan namelijk door beton heen wortelen en dus infrastructuur en gebouwen kapot maken. Verwijderen kost klauwen met geld en vaak is het resultaat matig. 'Op dit moment is ie ons te slim af', aldus Schaap. 'We lopen achter met onderzoek en weten niet precies hoe we de plant moeten aanpakken.' Foto: Omroep Gelderland Ook de gemeente Arnhem heeft op verschillende plekken last van de plant. De gemeente geeft aan dat ze acuut bestrijden op plekken waar de Japanse duizendknoop dreigt te gaan woekeren. Op plekken waar hij niet gemakkelijk verspreid, houden ze hem alleen kort. Bij de bestrijding van de plant werkt de gemeente samen met omwonenden. 'Coördinatie is heel erg van belang', legt een woordvoerder van de gemeente uit. 'Als bewoners niet mee bestrijden, woekert de plant via de tuinen van mensen alsnog gewoon door.' Foto: Omroep Gelderland Worstelt u ook met de Japanse duizendknoop? Op deze pagina geeft de WUR tips om de plant te bestrijden. Foto: Omroep Gelderland