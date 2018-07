'Zodra het kwik stijgt trekken we massaal onze kleren uit', maar hoe hoort het eigenlijk?

De blik van Reinildis van Ditzhuyzen gaat goedkeurend over de balies van de gemeente Zutphen. 'Het ziet er goed uit. Neutraal, passend bij hun werk. Ik heb er niets op aan te merken'. Van Ditzhuyzen is deskundige op het gebied van etiquette en protocol. Ze schreef meerdere boeken over het onderwerp en woont sinds kort in Zutphen. Vanwege de hitte vroegen wij haar of ze haar mening over de ambtenaren van haar nieuwe woonplaats wilde geven.

Etiquette

De etiquettedeskundige verbaast zich vaak over de Nederlandse kledingkeuze. Als ze in het buitenland is wordt ze vaak aangesproken op de kledingkeuze van haar landgenoten. 'Het gekke is dat Nederlanders, zodra het kwik stijgt, massaal hun kleren uittrekken. En dat is heel raar want in Zuid-Europa, bijvoorbeeld Italianen en Spanjaarden, die zie je nooit in korte broek.'

Reinildis van Ditzhuyzen wil benadrukken dat ze normaal echt niet mensen op hun vingers kijkt of ze de etiquette wel naleven. 'Veel mensen denken dat ik de hele dag zit op te letten of het allemaal wel goed is. Je hebt een doel en dat is prettig samenleven. Op dit stadhuis willen ze een prettige werksfeer en een prettige omgeving voor de mensen die op bezoek komen. Dat doe je met regels. Dat wil niet zeggen dat die regels altijd en overal rigide moeten worden gevolgd. Het gaat om het doel.' Zo verklaart Van Ditzhuyzen waarom etiquette wel degelijk van belang is, zeker voor werknemers die een representatieve functie hebben.

Tips voor de hitte

Maar als het warm is wil je die warmte kwijt, hoe doe je dat? 'Door stoffen als katoen, zijde en linnen te dragen. Die stoten warmte af. Dus als je dat aandoet, een lange broek en schoenen, heb je er geen last van. Als je dat niet doet kan de warmte niet weg en ga je zweten, dan wordt het alleen maar erger.'

Ook bedrijven kunnen actie ondernemen. 'Etiquette is eigenlijk twee regels. Je moet rekening houden met anderen door netjes gekleed te gaan en je moet duidelijk zijn, dat kan een bedrijf zijn met kledingvoorschriften.'