Tour de Mariënvelde in trek door het hele land

ULFT - Wielerliefhebbers uit heel Nederland verzamelden zich zondagavond bij café Heutinck in Mariënvelde. Daar werden de prijzen van het tourspel Tour de Mariënvelde uitgereikt.

'Bij het tourspel moet je 22 renners kiezen die meedoen aan de Tour de France', legt organisator Henri Weikamp uit. 'De bedoeling is om zoveel mogelijk punten te scoren in allerlei soorten etappes. Aan het einde kijken we wie de meeste punten heeft gescoord. Diegene is dan de winnaar.'

En die eer ging naar Niels Sonderen, hij won de 35e editie van de wielerpoule. 'Het is geweldig en geeft een heel mooi gevoel. Door de Tour de Mariënvelde word je wel meer in de Tour de France gezogen', vertelt de winnaar uit Lent. In totaal deden 3767 deelnemers mee aan de Tour de Mariënvelde.

'Moeilijker om laatste te worden dan eerste'

Niet iedereen doet mee voor de bovenste plaatsen in het algemeen klassement. Ook diverse deelnemers spelen mee voor de ‘rode lantaarn’. Deze prijs wordt uitgereikt aan diegene die als allerlaatste is geëindigd.

Dit jaar ging die prijs naar Toon van de Wiel uit Mariënvelde. 'Het is moeilijker om laatste te worden dan eerste. Je moet veel uitvallers hebben. Dat is het moeilijkste om te zoeken, wat alle renners willen in Parijs aankomen', aldus van de Wiel.