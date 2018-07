De pareltjes van de gemeente Montferland

ARNHEM - In de derde aflevering van Pareltjes van Gelderland bezoekt Marlies onder meer kasteel Huis Bergh, wijngaard Montferland en de torenmolen van Zeddam. De muziek komt van Trio Saffier en pianist Jetse de Jong.

Kasteel Huis Bergh ligt aan de flanken van het golvende landschap van het Montferland en op de grens van het Rijndal in het Nederlands-Duitse grensgebied. Een prachtig natuur- en cultuurlandschap dat zich bijzonder goed leent voor tochten per fiets of te voet. Het is waarschijnlijk rond het jaar 1100 dat op een kunstmatige heuvel een houten woontoren is gezet op een eilandje in het moeras. In het begin van de 13e eeuw verdween de toren en is begonnen met de bouw van het kasteel in opdracht van de heren van Bergh.

In parkbos De Plantage achter het kasteel ligt Wijngoed Montferland. De druiven worden op biologische wijze geteeld en worden jaarlijks met grote zorg geoogst en verwerkt tot zo’n vijftienduizend flessen rode, witte en rosé wijn van hoge kwaliteit.

De torenmolen van Zeddam behoort ook tot de bezittingen van Huis Bergh. De heren Van den Bergh, de eerste eigenaren van het kasteel en de molens te Bergh, hadden het wind- en maalrecht op hun grondgebied. Dit hield in dat alleen zij molens op hun grond mochten bouwen en dat bewoners verplicht waren om daar hun graan te laten malen. Deze molen behoort tot de oudste gemetselde molens van West-Europa en werkt nog altijd.

