Het mysterie van de rolkoffer in de Waal: 'Zoeken naar een speld in een hooiberg'

NIJMEGEN - We komen er waarschijnlijk nooit achter wat er in de mysterieuze rolkoffer zit die gisteren in de Waal werd gegooid.

De politie Nijmegen kreeg zondag een melding van iemand die in de buurt van de Waalhaven in Nijmegen woont. Volgens de buurtbewoner stapte er een man uit een auto met zijn rolkoffer en gooide het ding vervolgens in de rivier. Politieagenten hebben tevergeefs met een touw en een haak de bagage uit het water proberen te vissen.

Wat zit er in?

Omdat de geïmproviseerde hengel geen succes was, is de waterpolitie ingeschakeld. Zij zoeken met een boot naar de koffer. 'Het is echt zoeken naar een speld in een hooiberg', vertelt een woordvoerster van de politie. Waarschijnlijk is het rolkoffertje met de stroom meegegaan, waardoor de kans klein is dat hij alsnog wordt gevonden.

Het is al helemaal een lastige opgave aangezien de koffer ook nog eens is gezonken. Na ongeveer een dag zoeken, heeft de politie de zoektocht beëindigd. 'Wat er in zit, dat is nu de grote vraag', besluit de woordvoerster.