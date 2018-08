Helpt u mee bij het Fruitcorso in Tiel?

TIEL - .

Fruitcorso is naarstig op zoek naar vrijwilligers op diverse terreinen. Niet alleen in de aanloop naar het derde weekend van september, maar ook op de corsodag zelf zijn ‘extra handen’ meer dan welkom. Het evenement wordt louter gedragen door vrijwilligers en dit jaar is de klus nog groter door de uitbreiding van het programma met onder meer Corso by Night en een wielerronde. De organisatie zoekt vrijwilligers op de volgende terreinen: algemene zaken (verkoop tickets), optocht & tentoonstelling (begeleiden wagens), publiciteit & sponsoring (sponsors werven, tekstschrijvers), beeld & geluid, facilitaire zaken (op- en afbouwwerkzaamheden rondom het corso) en operationele diensten (veiligheid, parkeren, verkeer regelen).

Bij voldoende belangstelling is het de bedoeling dat er een speciale ‘Welkom-avond’ komt om vrijwilligers te informeren.



