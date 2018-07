Burgemeester van Beuningen is populaire baan

BEUNINGEN - Veel mensen hebben er wel oren naar om eerste burger van de gemeente Beuningen te worden. Volgens de provincie zijn er 21 sollicitanten.

Het overgrote deel komt van VVD-huize. De anderen van CDA, D66, PvdA, 50plus en een lokale partij. Een sollicitant is geen lid is van een politieke partij.

De meeste aanmeldingen komen van politici die in een andere gemeente al wethouder zijn, of dat eerder zijn geweest. Veertien bestuurders zien een volgende stap in hun carrière als burgemeester van Beuningen wel zitten.

Een sollicitant is of was al ergens anders burgemeester. De andere kandidaten zijn al in de politiek actief geweest of komen uit het bedrijfsleven. De leeftijd varieert van 32 tot 67 jaar, acht vrouwen hebben zich kandidaat gesteld.

Gesprekken met sollicitanten

De commissaris van de Koning gaat komende weken gesprekken met ze voeren. Het is de bedoeling dat de lokale politiek van Beuningen eind oktober een definitieve keus maakt. De nieuwe burgemeester wordt dan half januari beëdigd.

Tot die tijd is Daphne Bergman tijdelijk de eerste burger van Beuningen, een gemeente met zo'n 25.500 inwoners. Eerder vervulde Carol van Eert zes jaar lang het ambt. Hij vertrok in januari naar Rheden. Het is onduidelijk of Bergman één van de sollicitanten is.